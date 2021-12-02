Квартиры, предназначенные для многодетных семей, простаивают уже два года в Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 160 квартир, предназначенные для многодетных семей, простаивают почти два года в Атырау. Об этом было сообщено в ходе заседания Счетного комитета по контролю за исполнением Республиканского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Городским отделом строительства приобретены 173 квартиры общей стоимостью 1,4 млрд тенге для малообеспеченных многодетных семей. Из них 160 единиц квартир стоимостью 1,3 млрд тенге не распределены более 21 месяца среди очередников местного исполнительного органа», - отметил член Счетного комитета Рашит Ахметов, докладывая об итогах аудита выделенных бюджетных средств Атырауской области.

В ходе заседания председатель Счетного комитета Наталья Годунова поинтересовалась, в чем же причина такого положения дел.

Как выяснилось, все дело в квадратуре жилищ - несмотря на то, что эти квартиры предназначены для многодетных семей, их площадь составляет менее 60 кв.м.

Глава Счетного комитета назвала эту ситуацию издевательством над гражданами и попросила разобраться с этим вопросом и привлечь виновных к ответственности.