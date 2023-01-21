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    Квартиры получили инвалиды, многодетные и неполные семьи в Костанае

    21 Января 2023, 02:15

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае в микрорайоне «Юбилейный» состоялось торжественное вручение ключей от квартир в новом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в акимате города, многоквартирный арендный жилой дом №49 в микрорайоне «Юбилейный» построен в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер». Всего в нем 110 благоустроенных квартир.

    «Дома предназначены для предоставления гражданам (семьям), состоящим на учете нуждающихся в жилье при местном исполнительном органе города Костаная, относящимся к социально-уязвимым слоям населения (многодетные семьи, неполные семьи, дети-сироты, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, инвалиды 1 и 2 групп, пенсионеры по возрасту)», - добавили в горакимате.

    Квартиры распределяли на заседании жилищной комиссии при акимате Костаная. Квартиры распределены среди очередников следующим образом: 22 квартиры выданы детям-сиротам, 30 квартир – многодетным семьям и 58 квартир - социально-уязвимым слоям населения.

    В церемонии вручения ключей принял участие и аким Костанайской области Кумар Аксакалов, который в своем Instagram сообщил, что к концу года будут введены в эксплуатацию еще три многоэтажных дома.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Жилье Костанай
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