Квартиры подарили призерам Сурдлимпийских игр в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов встретился с жамбылскими спортсменами, завоевавшими медали XXIV Сурдлимпийских игр в Бразилии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

XXIV летние Сурдлимпийские игры прошли в бразильском городе Кашиас-ду-Сул с 1 по 15 мая. Около 4 тыс. спортсменов более чем из 100 стран мира разыграли 205 комплектов наград в 21 виде спорта.

Национальная сборная Казахстана отправила на главный спортивный старт для атлетов с нарушениями слуха 65 человек, в том числе 13 жамбылцев. По итогам игр воспитанники местных спортивных школ завоевали 11 медалей - три серебряные и восемь бронзовых.

В ходе встречи с призерами XXIV Сурдлимпийских игр глава региона поздравил жамбылских спортсменов с успехами на международной арене.

«Поздравляю вас с блестящим выступлением и хочу поблагодарить за проделанную работу. Мы, в свою очередь, обещаем уделить как можно больше внимания созданию условий для занятия спортом для людей с особыми потребностями», - сказал Нуржан Нуржигитов.

В своем выступлении аким области особо отметил большой вклад их тренеров и обратил внимание на проводимую работу и положительные показатели в сфере жамбылского спорта. В соответствии с поручением Главы государства, спорту в регионе оказывается масштабная поддержка.

Первой из жамбылцев сурдлимпийскую медаль завоевала дзюдоистка Фериде Кара-Оглы. На ее счету две бронзовые медали в личном и командном зачете. В число призеров затем вошла ее коллега дзюдоистка Анна Краморова, которая завоевала серебро в индивидуальном зачете и бронзу в командном выступлении.

Эвелина Егембердиева и Айдос Тугелбаев принесли две бронзовые медали в командном зачете. Еще две бронзы на счету тхэквондиста Олжаса Рысжанова.

Борец греко-римского стиля Асан Нуржан стал третьим в весовой категории до 77 кг. Вольники Габит Есжанов и Тургынбай Гасыр привезли домой серебряные медали.

Глава региона поздравил каждого спортсмена лично, а также вручил благодарственные письма и подарочные жилищные сертификаты. Серебряные призеры стали обладателями двухкомнатных квартир, бронзовые призеры получили однокомнатные квартиры.

Нуржан Нуржигитов вручил благодарственные письма тренерам Ерназару Конысбаеву (вольная борьба), Александру Ан (тхэквондо), Ринату Исмаилову (греко-римская борьба), Аскару Усубалиеву (плавание).

Памятные подарки вручены спортсменам Айдосу Тугельбаеву, Эвелине Егембердиевой, Абзалу Досжанову, Шынгысхану Альдибаеву, Яне Сибиряковой, Руслану Раимбекову, Софье Закутной.

Спортсмены и тренеры поблагодарили главу региона за теплый прием, высказали предложения по строительству специального общежития и спортивного комплекса.

Глава региона заверил, что все предложения будут приняты к сведению и рассмотрены. В завершение встречи Нуржан Нуржигитов пожелал спортсменам удачи и побед, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.