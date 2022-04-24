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    Квартиру подарили матери детей с инвалидностью  в Карагандинской области

    24 Апреля 2022, 21:21

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В священный месяц Рамазан благотворительный фонд вручил ключи от двухкомнатной квартиры в городе Сатпаеве Магрипе Бижумановой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Женщина с двумя сыновьями с ограниченными возможностями до этого проживала в посёлке Жезды Карагандинской области в старом доме без удобств . На её беду откликнулся благотворительный фонд «Харекет».

    «Мы с прошлого года знакомы с этой семьей. Учитывая то, что топить печку и ухаживать за сыновьями Магрипе Бижумановой сложно, мы решили подарить ей благоустроенную двухкомнатную квартиру в Сатпаеве. Она находится возле больницы. Это 20-я квартира в Жезказганском регионе, которую подарил фонд. И впереди у нас много планов. По мере возможности мы организовываем различные благотворительные акции», – рассказал представитель благотворительного фонда в Жезказгане Ерлан Сүлеймен.

    Благотворительный фонд основан в 2017 году. За это время он обеспечил жильём около 700 семей нашей страны.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Жилье Общество
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