Квартиру карагандинке подарил благотворительный фонд

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Благотворительный фонд «Харекет» подарил двухкомнатную квартиру 58-летней карагандинке Саре Амильжановой, которая 24 года проработала уборщицей улиц, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Фонд в этот раз решил купить квартиру матери, в одиночку воспитавшей ребёнка и занятой тяжёлым физическим трудом.

Сара Амильжанова – уроженка села Восток Каркаралинского района. В 1998 году женщина с сыном переехала в Караганду и устроилась в ТОО «Тазалық Эксперт». Мать-одиночку не испугали тяжёлые условия труда, ведь её работа заключалась в уборке улиц и дорог. Летом – от мусора, зимой – от снега и наледи. Все эти годы она добросовестно трудилась, не имела никаких нареканий от руководства.

«Когда мы переехали, сын учился в шестом классе. Мы снимали с ним жильё то в Майкудуке, то в Шахтинске. Последние 10 лет прожили в Шахтинске. За это время сын женился, у него трое детей. Мы живём все вместе. Единственной моей мечтой все эти годы было собственное жильё. Но я и подумать не могла, что его мне подарят. Спасибо фонду, казахстанцам и моему руководству», – призналась С. Амильжанова.

Саре Амильжановой подарили двухкомнатную квартиру в 14-м микрорайоне Майкудука. Работодатель тоже не оставил новосёлов без внимания. Компания купила семье телевизор и другую бытовую технику.