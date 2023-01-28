Квартирный вопрос – извечная тема в жизни казахстанских сирот

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Многолетние ожидания заветных квадратов для детей-сирот остаются острой проблемой. Уже повзрослев, воспитанники интернатов сами обзаводятся семьями, но продолжают стоять в очереди на государственное жилье. К кому обращаться с квартирным вопросом сиротам и как проблему с продвижением очередности пытаются решать костанайские власти? Об этом в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В редакцию агентства обратился Мухтар Нурканов из Костаная. По словам мужчины, дети-сироты пытаются твёрдо стоять на ногах и работать. Но, вынуждены ждать арендное жилье годами.

«Я воспитывался в школе-интернате №2 для детей-сирот в Костанае. Родился в 1988 году, в интернате жил с 1996 по 2004 год. Затем был направлен в областной дом юношества для детей-сирот, где получил навыки по специальности «плотник-столяр». Да, я сирота! У меня было нелегкое детство: отец умер, когда мне было 6 лет, а мать начала сильно злоупотреблять алкоголем. Из-за этого ее лишили родительских прав. Но при этом, я не опускаю руки. Всю жизнь работаю, честно зарабатываю на свой кусок хлеба»,- делится Мухтар.





Начиная с 2008 года, с момента выпуска из дома юношества, Мухтар был предоставлен сам себе и начал путь во взрослую жизнь. С этого момента большая часть его заработной платы уходит на аренду квартиры. В общую очередь на получение жилья Мухтар Нурканов встал в 2011 году. Тогда он был по счету 3169. В 2014 году детям-сиротам отвели отдельную очередь. В конце прошлого года Мухтар числится 301 в очереди на получение жилья. Фактически 12 лет ожидания.

«Я живу все время на съемных квартирах, ожидая, что в любой момент арендатор решит повысить квартплату или вовсе выгнать меня. Плачу за квартиру всегда исправно, рассчитываю свой скромный бюджет»,- говорит Мухтар.

При нынешних темпах реализации жилищной программы Мухтар Нурканов не надеется, что сможет вселиться в собственную квартиру в ближайшее десятилетие.





«Мне сейчас 34 года, уже пора строить семью, жениться, воспитывать детей. А как это сделать, если нет крыши над головой и уверенности в завтрашнем дне?»,- сетует он.

Мухтар Нурканов считает маленькой квоту для сирот в 20% при распределении квартир для социально-уязвимых слоев населения и предлагает увеличить этот показатель до 40%.

Строительство жилья в Костанае, в том числе и арендного для социально-уязвимых слоев населения, по информации отдела строительства акимата города, идет и не останавливалось. Так, в начале 2023 года в микрорайоне «Юбилейный» был сдан многоквартирный дом. Из 110 квартир только 22 были выданы детям-сиротам. Остальные - социально-уязвимым слоям населения и многодетным семьям.





По данным отдела строительства, до конца года в Костанае будут сданы еще три многоквартирных арендных дома - в микрорайонах «Кунай», «Аэропорт» и «Юбилейный».

«В первом квартале мы сдадим арендный дом в микрорайоне «Кунай» - 45 квартир. Из них квота в 20% будет выдерживаться. Детям-сиротам будет около 9 квартир выделено. Следующий дом к сдаче в микрорайоне «Юбилейный». Там 108 квартир. Не менее 22 квартир будет реализовано детям-сиротам. В микрорайоне «Аэропорт» будет сдан дом на 108 квартир. Так же не менее 22 квартир передадут сиротам»,- прояснил ситуацию руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Сактаган Мустафин.

Квартиры, по словам С. Мустафина, выдаются согласно очереди. Сейчас квартиры получают очередники, подавшие заявку в 2009-2010 годах. В очереди на получение арендного жилья в Костанае стоит 2 235 детей-сирот. В целом, в очереди на получение бюджетного жилья - 13 651 семей.





В ведомстве заверяют, что темпы строительства арендного жилья для этой категории граждан не будут снижаться и в последующие годы.

Общественный деятель Гульмира Капенова считает, что государство должно выполнять свои обязательства перед социально-уязвимыми слоями населения, в том числе перед детьми-сиротами. Но и сироты, в свою очередь, должны понимать всю ответственность, возлагаемую на них, как на граждан нашей страны.

«Недавно на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при областном акимате поднимался вопрос альтернативного варианта по жилью для детей-сирот: накопительные программы, жилищные сертификаты. У сирот должен быть выбор для участия в жилищных программах. Взять, к примеру, Мухтара Нурканова. Если государство обязалось и ему положено жилье - значит надо придумать, как это сделать, чтобы ему не ждать 20 лет своей очереди на получение квартиры. Это неправильно. Конечно, со стороны сейчас это выглядит так: почти 40-летний мужчина просит у государства жилье. Но он же не всегда был 40-летним. Он когда-то был ребенком, которому государство было обязано. И вопрос: почему квартира не была выдана вовремя, когда еще он соответствовал по возрасту, по статусу?»,- отмечает Гульмира Капенова.

Как отметила спикер, на последней встрече с детьми-сиротами представители общественной организации интересовались: почему они не пользуются, к примеру, программами «Отбасы банка», льготными ипотеками.

«Практически 100% ответили, что они не отчисляют пенсионные. Меня удивила их позиция. А, они не понимают, в чем смысл этих выплат», - отмечает общественный деятель.

Но и это, по словам Г. Капеновой, тоже не их вина. Здесь, как считает общественный деятель, нужно менять полностью систему воспитательной работы в детских домах и интернатах.

«Нужно воспитывать в них понимание того, что они растут полноправными гражданами страны. И при этом у них есть как определенные льготы от государства, так и обязанности перед страной. Поэтому важно не только ждать от государства помощи, а работать, платить налоги и копить себе на пенсию»,- подытожила Г. Капенова



