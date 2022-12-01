Квартирных краж за последние пять дней в Экибастузе не зарегистрировано

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе не зарегистрировано случаев мародерства и квартирных краж. Об этом сообщил на брифинге начальник управления полиции города Экибастуза Павлодарской области Каиржан Шакаргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным за пять дней по городу не было ни одной квартирной кражи. …Чтобы не допустить этого, мы, совместно с 30 прибывшими сотрудниками департамента полиции, ведем работу, принимаем профилактические меры», – сказал К. Шакаргалиев.

По его словам, за последние пять суток было зарегистрировано только одно преступление, не связанное с квартирными кражами.

К. Шакаргалиев подчеркнул, что для недопущения мародерства в квартирах, оставленных жильцами в связи с отсутствием отопления, полиция несет службу в усиленном режиме.

В ходе брифинга выступил временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук, который рассказал о ситуации с тепло-, водо- и электроснабжением в Экибастузе.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

По состоянию на 08:00 часов 1 декабря в работе шесть котлов № 6, 8,9,12,14,15; в резерве четыре котла (5,7,11,13). Восстановлено теплоснабжение в 132 многоэтажных, 114 частных домах и 13 социальных объектах в микрайонах 5А, 5Б и 6, остаются неподключенными к центральному отоплению 17 многоэтажек.



