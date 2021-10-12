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    Квартира, автомобиль, денежные призы - лучших учителей наградили в Алматы

    12 Октября 2021, 20:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с победителями конкурса среди педагогов города и обладателями специальных грантов, направленных на поддержку и профессиональное развитие учителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обладатель гран-при городского конкурса «Учитель года Алматы», преподаватель казахского языка и литературы специализированного лицея №39 Нуржигит Аманов получил в подарок квартиру в новом ЖК «Alma City». Учитель физики гимназии №10 Дарын Сайынов, занявший первое место, выиграл автомобиль.

    Учителя начальных классов школы №96 Раиса Цой и химии специализированного лицея №92 Суннатулла Каумбаев, занявшие второе и третье места соответственно, отмечены денежными премиями.

    Кроме того, 10 лучших педагогов, в том числе воспитатели детских садов, отмечены грантами акима города. Победителям городского тура республиканского конкурса «Лучший педагог» вручены денежные премии.

    «Выявление лучших в своей профессии ведется с целью поддержки талантливых учителей, повышения престижа и распространения передового педагогического опыта», - написал Б. Сагинтаев на своей странице в Facebook.

    По данным акима, для молодых учителей, только пришедших в школу, уже третий год оказывается единовременная материальная помощь. В текущем году ее получат 566 молодых специалистов на общую сумму более 33 млн тенге. Также особое внимание уделяется улучшению жилищных условий учителей. По городской программе «Алматы жастары 3.0» в прошлом году квартиры приобрели 307 работников сферы образования. В этом году 245 педагогов уже воспользовались льготным кредитованием.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование Акимат Жилье Транспорт
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