Куырдак и плов по-казахски продегустировали гости II Евразийского экономического форума

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На площадке II Евразийского экономического форума прошла дегустация национальных мясных блюд стран евразийской «пятерки», приготовленных из ингредиентов растительного происхождения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Участники форума ознакомились с блюдами, приготовленными по мотивам гастрономии пяти государств-членов Евразийского экономического союза с использованием альтернативных мяса и рыбы на основе горохового белка. Среди альтернативных закусок - самса и мини-люля с томатным соусом из хайбиф фарша, картофельный крокет на картофельном чипсе с хайбиф фаршем и сырным растительным соусом.

Дегустация альтернативных мясных продуктов на растительной основе из стран ЕАЭС включала по два блюда от каждой из сторон.

Маркетолог компании Greenwise Лилия Измайлова, презентовавшая национальные блюда, рассказала, что основная идея заключалась в том, чтобы дать гостям форума почувствовать новые гастрономические вкусы и ощущения.

«Здесь представлены десять блюд кухонь пяти стран ЕАЭС. И мы решили заменить животные компоненты на растительные, чтобы показать, что эти блюда могут быть такими же вкусными, как и обычные аналоги. Например, из Кыргызстана - это бата и салат джаналык, из Казахстана - плов и куырдак, из Беларуси бульбяная бабка, мачанка с грибами, из России - блины с растительным филе и рыбник с растительным тунцом и два армянских блюда - это кюфта и долма», - отметила Л.Измайлова.

Дегустация прошла в преддверии панельной сессии «Современная парадигма развития АПК: глобальные вызовы, открывающиеся возможности», в ходе которой спикеры рассмотрят вопросы оснащения аграрной отрасли, качества продовольствия как конкурентного преимущества, цифровые системы управления безопасностью продукции, важность инноваций в АПК, включая производство альтернативных видов растительной продукции, а также развитие логистики и возможности выхода продукции стран ЕАЭС на новые рынки сбыта.

Как ожидают организаторы, дегустация растительных альтернатив животноводческой продукции в рамках Евразийского экономического форума даст мощный толчок для освоения рынков государств-членов ЕАЭС.

II Евразийский экономический форум проходит в Москве 24-25 мая. Мероприятие приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров государств-членов ЕАЭС. Цель Форума – совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. Основными темами деловой части станут наиболее актуальные и востребованные бизнесом вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС.

Оператор форума - Фонд Росконгресс.



