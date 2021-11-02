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    Курсы по медпланированию проводят в казахстанской армии американские специалисты

    2 Ноября 2021, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центре миротворческой подготовки с участием медицинских специалистов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки организованы курсы военно-медицинского обеспечения миротворческих операций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Обучение проходят военнослужащие, отобранные в качестве кандидатов для включения в состав Военно-полевого госпиталя второго уровня Вооруженных сил Казахстана, который в перспективе планируется направить в миссию ООН.

    В курс базового уровня медицинского планирования включены занятия по основам медицинского обеспечения, изучению компонентов медицинской службы в миссиях, связи и информационных систем в медицинской службе, ведению медицинской разведки, материально-техническому обеспечению. Проводятся также занятия по медицинской эвакуации и оперативному медицинскому планированию.

    В программу курсов входит языковая подготовка, организованная посольством Британии.

    Занятия по миротворческой подготовке организованы в рамках взаимодействия между оборонными ведомствами Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Здравоохранение Армия США
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