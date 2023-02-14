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    Курс тенге прокомментировали в Нацбанке

    14 Февраля 2023, 11:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Курс тенге по отношению к доллару США укрепился за январь на 0,5% до 460,52 тенге за доллар США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Валютные интервенции Национальный банк не проводил. Поддержку тенге в январе текущего года оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 453 млн долларов США и продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в размере 228 млн долларов США», - сказал заместитель председателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов на заседании Правительства.

    В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

    «Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - добавил Берик Шолпанкулов.

    Ранее сообщалось, что в январе текущего года темп роста экономики Казахстана составил 5,6%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика Тенге
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