Курс тенге ослаб к доллару на 7,1% по итогам 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам 2022 года курс тенге по отношению к доллару ослаб на 7,1 %. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты. После ослабления до 512,17 тенге в марте, курс тенге укрепился до 414,79 в мае. По итогам года курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 7,1 % до 462,66 тенге за доллар США», - сказал Галымжан Пирматов в ходе заседания Правительства.

По его словам, поддержку тенге в 2022 году оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 5,1 млрд долларов, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет, которые составили 4,3 млрд долларов, валютные интервенции Национального банка в размере 1,4 млрд долларов.

«Волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Гибкое курсообразование способствует повышению эффективности функционирования валютного рынка и сохранению международных резервов», - пояснил глава Национального банка.



