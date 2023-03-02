Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Курс доллара опустился до 435 тенге на биржевых торгах

    2 Марта 2023, 16:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На казахстанской фондовой бирже KASE последние сделки прошли по 435 тенге за один доллар США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Национальный банк Казахстана сообщил, что по итогам февраля курс тенге укрепился на 3,2% до 445,66 тенге за доллар. Также заявлялось о намерении в марте продолжить продажу иностранной валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда. Размер продаж предположительно составит 750-850 млн USD (в феврале было 590 млн USD).

    «В «чистом» виде в марте Нацбанк продаст иностранную валюту в объеме не менее 500 млн USD. Нацбанк нетто-продажами окажет непрямую поддержку курсу нацвалюты в марте. При текущих ценах на нефть в марте тенге, возможно, останется таким же крепким к доллару США», - прокомментировал казахстанский экономист Галымжан Айтказин.

    Ранее Нацбанк объяснил укрепление тенге в феврале.

    «Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 103 до 130 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,6 млрд долларов США. В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий. Укрепление курса связано с фактором «налогового периода» и входом иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги РК», - сообщили в Нацбанке.

    Автор:

    Анеля Касымова

    KASE Экономика Тенге Финансы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как повлияет ситуация с банками США и Швейцарии на Казахстан – ответ Нацбанка
    Глава Нацбанка опроверг слухи о влиянии на курс тенге в преддверии выборов
    Тенге укрепился на 3,7% к доллару с начала года
    Свыше полутриллиона тенге держат казахстанцы на депозитах за рубежом
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров