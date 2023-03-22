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      История Казахстана

    Курган скифо-сакского периода восстановили в СКО

    22 Марта 2023, 12:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается музеефикация архитектурных объектов. В прошлом году в регионе восстановили храмовый комплекс «Байкара» в районе Шал акына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов рассказал, как проводились работы.

    «Курган «Байкара» - знаковый объект. Входит в список памятников и сакральных мест республиканского значения. Это курган скифо-сакского и сарматского периода. При раскопках, которые проводились в 1996-1999 годы, обнаружили следы захоронения разных периодов, от скифов до сарматов. Тогда казахстанско-германскую экспедицию возглавлял Виктор Зайберт. Со стороны Германии – доктор исторических наук Герман Парцингер. Чтобы популяризировать объект, решили провести научную реконструкцию. По научным отчетам экспедиции полностью восстановили курган, со внутренними помещениями, дромосами (коридоры, ведущие в погребальную камеру гробницы или кургана), захоронениями», - сообщил Р.Мамбеталинов.

    Работы проводил Казахстанский научно-исследовательский проектный институт (город Алматы). Институт специализируется на музеефикации. Его же сотрудники работали на памятнике «Кызыл оба».

    Высота кургана «Байкара» составляет 7,5 метров, диаметр – 62 метра.

    «Довольно большое захоронение в свое время было. Задача – сделать его туристическим объектом. Расположен он на дороге республиканского значения, в 200-х метрах от трассы. Мы хотим, чтобы каждый желающий мог остановиться и окунуться в мир истории. Сейчас готовим реплики сосудов и другого инвентаря. Возможно, покажем само погребение. Можно посмотреть конструкции, как делали раньше. Перекрытия деревянные, по принципу юрты, шатра», - сказал Р.Мамбеталинов.

    На музеефикацию кургана «Байкара» из республиканского бюджета выделили 55 млн тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область История Казахстана Археология
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