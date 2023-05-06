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    Купит ли Казахстан завод Hyundai в Санкт-Петербурге, ответили в МИИР

    6 Мая 2023, 19:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития ответили на информацию о передислокации завода Hyundai из Санкт-Петербурга в Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге поставлял штампованные кузовные панели и ряд комплектующих для мелкоузлового производства в Алматы модели Hyundai Accent. Новость о продаже и передислокации данного завода в Казахстан в марте опубликовали российские, а затем и корейские СМИ.

    В министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили, что не располагают сведениями о планируемой продаже Hyundai Motors своего завода, расположенного в городе Санкт-Петербург, какой-либо казахстанской компании, как и сведениями о возможности такой сделки.

    Ранее информацию о покупке предприятия опровергли в «Астана Моторс».

    «В планы компании не входит приобретение завода в Санкт-Петербурге», - подтвердили в МИИР.

    Как передает ТАСС, в феврале председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик сообщил о том, что Правительство Петербурга ведет переговоры с Казахстаном по продаже завода Hyundai.

    Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2 206 работников завода из 2 537.

    Автор:

    Артем Волков

    Промышленность Россия Корея МИИР РК Автопромышленность
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