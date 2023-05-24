Купальный сезон в Атырау перенесли на полмесяца

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Открытие сезона купания в Атырау перенесено с 1 на 15 июня. Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС Атырауской области Бакыт Абланов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перенос срока открытия купального сезона на более поздний связан с повышением уровня воды в Урале. По гидрогеологическим прогнозам к 1 июня уровень воды не снизится, а значит, течение будет сильным и вода не прогреется. В этом году для увеличения числа мест для купания в департаменте юстиции было зарегистрировано постановление «Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах Атырауской области», на основании которого в регионе обозначено 46 мест. Это на 85% больше, чем в прошлом году, когда их было всего 4. Финансовые средства выделены только на подготовку 27 объектов из 46. Остальные будут в запасе на будущие годы», - сообщил Бакыт Абланов.

По его словам, в области насчитывается 70 опасных зон, где запрещено купание. На этих территориях размещено 238 запрещающих знаков и установлено 9 информационных стендов. Сотрудники ДЧС совместно с полицейскими и представителями местных исполнительных органов ежедневно проводят агитационно-профилактические мероприятия. В этой работе задействовано 273 сотрудника, 44 единицы автотранспорта и плавательных средств.





