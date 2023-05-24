Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Купальный сезон в Атырау перенесли на полмесяца

    24 Мая 2023, 22:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Открытие сезона купания в Атырау перенесено с 1 на 15 июня. Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС Атырауской области Бакыт Абланов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перенос срока открытия купального сезона на более поздний связан с повышением уровня воды в Урале. По гидрогеологическим прогнозам к 1 июня уровень воды не снизится, а значит, течение будет сильным и вода не прогреется. В этом году для увеличения числа мест для купания в департаменте юстиции было зарегистрировано постановление «Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах Атырауской области», на основании которого в регионе обозначено 46 мест. Это на 85% больше, чем в прошлом году, когда их было всего 4. Финансовые средства выделены только на подготовку 27 объектов из 46. Остальные будут в запасе на будущие годы», - сообщил Бакыт Абланов.

    По его словам, в области насчитывается 70 опасных зон, где запрещено купание. На этих территориях размещено 238 запрещающих знаков и установлено 9 информационных стендов. Сотрудники ДЧС совместно с полицейскими и представителями местных исполнительных органов ежедневно проводят агитационно-профилактические мероприятия. В этой работе задействовано 273 сотрудника, 44 единицы автотранспорта и плавательных средств.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДЧС Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Родителей карагандинского подростка наказали из-за телефонного звонка
    В Атырау на пять дней частично отключат горячую воду
    Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области
    Водолазы-спасатели обследуют места для купания в Карагандинской области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз