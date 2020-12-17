Культура и духовные ценности выступают гарантом сохранения независимости Казахстана – Карлыгаш Нугманова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Культура и традиционные духовные ценности выступают гарантом преемственности и сохранения независимости Казахстана. Такое мнение в преддверии Дня Независимости Республики Казахстан корреспонденту МИА «Казинформ» выразила президент Международного центра геополитического прогнозирования «Восток-Запад», директор Ассоциации политических исследований г. Нур-Султана, доктор политических наук Карлыгаш Нугманова.

«В День Независимости мы чествуем нашу Родину, нашу страну с богатой историей, уникальным наследием, страну, соединившую на огромном пространстве множество этносов и культур. Это один из самых важных праздников государственного значения. Суверенитет Казахстана был провозглашен во имя высших идеалов – обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие, а каждому народу – права на самоопределение. Мы получили в наследство от прошлых поколений самобытную культуру, способную не только воссоздать окружающий мир в соответствии с собственным миропредставлением, но и обогащаться и развиваться в процессе взаимодействия с культурами народов, сообщая в свою очередь им свое высокое эстетическое качество» - сказала К. Нугманова.

По мнению эксперта, единое прошлое, совместное настоящее и общая ответственность за будущее связывают казахстанское общество в одно целое, и осознанность этого выбора является главным объединяющим началом.

«В каждом человеческом сообществе формируется своя система традиционных ценностей, в том числе зарождается патриотическое сознание, которое базируется на трех основах – экономической, социальной и духовной. Благодаря высокому патриотизму на протяжении веков огромная территория Казахстана - от Алтая до Атырау, от Сары-Арки до Алатау сохранилась как единое целое, и сегодня на этом пространстве, на карте мира существует независимое, суверенное государство. Сформировавшееся в далекой древности понятие как «атамекен» у казахов заключает в себе смысл «священная земля предков», «земля отцов», то есть его смысловой контекст отражает чувство патриотизма, любви к Родине» - подчеркнула эксперт.

Карлыгаш Нугманова отметила, что в творчестве казахских народных акынов тема патриотизма также является основной, так как на протяжении веков главной задачей любого народа было стремление выжить и сохранить себя на исторической арене. Поэтическое слово всегда было почитаемо у казахов, оно играло важную роль в пропаганде патриотизма и преданности своему отечеству и народу.

«В числе акынов-патриотов можно назвать Асана-Кайгы, мечтавшего о спокойной, мирной жизни для своего народа, свободной от опустошительных вражеских набегов. Он стал идейным вдохновителем, глашатаем нового государства, когда султаны Керей и Жанибек в 1456 году основали Казахское ханство. В своих стихах Асан-Кайгы горячо призывал укреплять народовластие, обороноспособность страны, а правителей убеждал больше думать не о собственном благополучии, а о народе, судьбе родной земли. По его мнению, любить Родину, быть патриотом означает быть человечным. Призыв к героизму во имя Атамекен-Родины является главной темой в творчестве акынов Татикара и Умбетея. Их творчество сыграло решающую роль в исходе одного из сражений отряда воинов во главе с ханом Абылаем, вселяя в них мужество своими стихами.

Таким образом, свою силу и мощь казахский народ черпал из строк поэтов-трибунов, считая их своими духовными предводителями. Подтверждением этому служит творчество борца и поэта Махамбета, сложившего голову в борьбе за честь и свободу своего народа. Поэзия Махамбета стала символом преданности национальным интересам родного народа, так как каждое его стихотворение проникнуто тревогой о судьбе родины, размышлениями о будущем, заботой о положении народа. Народный богатырский эпос сыграл огромную роль в формировании чувства патриотизма и преданности отчизне в сознании многих поколений. Необходимо подчеркнуть, что искусство слова, поэтический пафос фольклора напрямую связан с национально-гражданским самосознанием народа. Вышеприведенные сведения дают представление о корнях казахского и казахстанского патриотизма, происходящего из сущности народного характера, которое на протяжении веков шлифовало национальное самосознание казахов» - отметила политолог.

Переходя к реалиям сегодняшнего дня, К. Нугманова добавила, что в эпоху интенсивного взаимопроникновения культур необходимо, принимая лучшее извне, сохранить культурную самобытность.

«Культура и традиционные духовные ценности выступают гарантом преемственности и сохранения независимости Казахстана. Их развитие обеспечит успех нации в целом и личностного потенциала каждого гражданина в отдельности. Народ нашей страны состоит из более чем 100 национальностей, объединенных прочными историческими корнями, узами добрососедства и взаимовыручки, выдержавшими не одно испытание. Отрадно, что за период независимости очень много сделано для развития страны, укрепления взаимовыгодного сотрудничества с мировыми державами. Казахстан поддерживает прогрессивные международные инициативы и вносит свой вклад в глобальную безопасность. Интеграционные процессы Казахстана ориентированы, прежде всего, на политику многовекторности. Наша страна зарекомендовала себя как миролюбивое государство, открытое для многостороннего сотрудничества в деятельности по укреплению региональной и глобальной безопасности, способное генерировать идеи безопасности. В новом глобализирующемся мире мы не можем замыкаться только в себе и ставить перед собой узкие по смыслу цели. Лишь соизмеряя глобальное, региональное и национальное, можно выходить на более адекватные и правильные ориентиры прогресса» - резюмировала К. Нугманова