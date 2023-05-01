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    Культовая казахстанская группа «Дос-Мукасан» представила новую песню «Алматым»

    1 Мая 2023, 17:59

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Самый популярный вокально-инструментальный ансамбль Казахстана, чьи песни звучат на всех казахских торжествах последние 50 лет, спустя многие десятилетия выпустил новую песню – «Алматым». Коллектив посвятил ее городу Алматы, ставшему настоящей колыбелью многонациональной казахской семьи, передает МИА «Казинформ».

    Произведение наглядно демонстрирует, что творчество ВИА «Дос-Мукасан» уже давно стало важной частью казахстанской культуры, а любовь к коллективу – это неотъемлемая часть любви к родине.

    Главную роль в сюжетной линии сыграл В. Королев – актер театра им. М. Лермонтова, который в 1993 году уехал в Германию по программе репатриации и спустя 13 лет вернулся в родной город со своим внуком.

    В песне слились преемственность поколений, привязанность и любовь к родине, единство народа, культурные ценности и дань уважения к истории и городу.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Культура Видео Общество Музыка День единства народа Казахстана
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