Кукольные театры из пяти стран соберутся на фестивале в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – V фестиваль кукол «Кукляндия»состоится 2– 4 июня в Караганде. На юбилейное событие в юбилейный для организаторов 50-й сезон пригласили гостей из Казахстана, Кыргызстана, России, Армении и Чехии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное открытие фестиваля пройдет 2 июня в 10:30 в красном зале Карагандинского академического театра музыкальной комедии. В течение трех дней свои постановки представят хозяева площадки, а также кукольные театры из Костаная и Шымкента, Санкт-Петербурга, Праги, Еревана, Бишкека. Сказки, шоу с марионетками, мистическая драма, притча – разножанровая программа будет интересна не только детям.

Впервые в Караганде покажут кукольный спектакль для взрослых. В постановке Костанайского театра зрители увидят версию повести А. Пушкина «Пиковая дама» (14+). Здесь всё необычно и удивительно: сценография и экстравагантные костюмы, образные маски и непредсказуемые вставки.

Санкт-Петербургский государственный театр марионеток им. Е. Деммени основан в 1918 году. Это первый профессиональный театр кукол России. В искусстве коллектив сочетает традиции и современные тренды. Его спектакли отмечены престижными театральными премиями. Зрители в Караганде увидят цирковое представление в марионетках «Куклы и клоуны» (0+). В номерах использованы как современные куклы, так и прошлых лет, выполненные руками известных российских театральных художников.

Притчу черкесского народа «Legenda o Schastie» (7+) представит театр из Праги. Спектакль рассказывает о ключе к счастью и уважении к честному слову. Постановка чешского режиссера Евгения Ибрагимова, обладателя множества международных театральных наград.

Сказку на казахском языке «Саяхатшы тасбақа» (2+) покажет Шымкентский городской театр кукол и юного зрителя. Спектакль учит доброте и честности, любви к природе.

Ереванский государственный кукольный театр имени Ованеса Туманяна действует с 1935 года. В Караганде зрители смогут посмотреть его постановку – кукольный мюзикл-спектакль «Крокодил» (2+). У главного персонажа доброе зелёное сердце.

Кыргызскому государственному театру кукол имени М. Жангазиева в 2024 году исполнится 85 лет. За эти годы он осуществил около 500 постановок. Много гастролировал по миру. На фестивале «Кукляндия» покажет спектакль-драму «Солнечный зайчик» (5+). Простой лучик солнца научит детей быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде и вместе радоваться каждому дню жизни.

В рамках фестиваля также состоятся мастер-классы. Специалист из Санкт-Петербурга заслуженный артист России Аркадий Мирохин научит методике вождения марионетки. Своим мастерством поделится кукловод из Еревана Агаси Мелконян.