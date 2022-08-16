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    Куда казахстанцам вложить сбережения – совет эксперта

    16 Августа 2022 17:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экономист Бауржан Исабеков дал совет о том, как сохранить, а в некоторых случаях даже приумножить свои сбережения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня я бы посоветовал хранить деньги в нескольких валютах. Но с рублем нужно быть осторожнее, поскольку официальный курс один, а на черном рынке совсем другой. Наличие нескольких валют делает ваши сбережения более безопасными и устойчивыми. Советую разделить сбережения на равные части. Так, человек приобретает доллары, евро, тенге и золото, последнее из которых - безопасное вложение средств. Специалисты считают, что даже если одна валюта обвалится, то другая подорожает. Человек останется при каких-то деньгах», - сказал Бауржан Исабеков в телефонной беседе корреспонденту МИА «Казинформ».

    По его словам, если рационально разделить накопления между предложенными видами вложений, имеющиеся средства сохраняются и приумножаются .

    «Также советую не зацикливаться денежным эквивалентом и рассмотреть другие способы накоплений: недвижимость, акции, облигации, бизнес, развитие. Если купить акции национальных компаний, которые выставляются на IPO, то они тоже могут принести прибыль в 17-20%», - добавил Бауржан Исабеков.

    Ранее он назвал наиболее приемлемый курс тенге для казахстанской экономики.

    Автор:

    Серик Сабеков

    #Экономика #Общество #Инвестиции
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