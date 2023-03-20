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    Куда идут собранные в мечетях пожертвования - ответ Верховного муфтия

    20 Марта 2023, 16:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы объяснил, куда направляются деньги, собранные в мечетях в виде фитр-садака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общие пожертвования в виде фитр-садака идут в каждую мечеть индивидуально. В Казахстане сейчас насчитывается более 2700 мечетей. Конечно, если вам нужна информация, относящаяся к одному городу или мечети, вы можете увидеть соответствующий отчет, а также предоставить его интересующимся людям. Поступившие пожертвования (фитр-садака) направляются нуждающимся в течение всего года», - сказал Наурызбай кажы Таганулы на пресс-конференции в СЦК.

    «Конечно, иногда могут быть различные ситуации. В некоторых мечетях могут быть проблемы с финансами. На это встречается редко. Потому что у нас есть список от каждой мечети. Если в одном селе есть мечеть, то там же есть список социально уязвимых семей. В свою очередь им оказывается своевременная помощь», - сказал Верховный муфтий.

    Ранее председатель ДУМК во время брифинга рассказал о подготовке к Священному месяцу Рамазану и обратился к казахстанцам.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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