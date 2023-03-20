Кубок Казахстана по художественной гимнастике стартовал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау стартовали соревнования на Кубок Республики Казахстан по художественной гимнастике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На соревнования собрались более 200 гимнасток, представляющих 13 регионов страны. Соревнуются они как индивидуально, так и в групповых упражнениях. После Кубка состоится чемпионат РК, который пройдет в Шымкенте.

«Сегодня исполняется 20 лет, как в Атырауской области впервые открылась секция художественной гимнастики. В регионе этим видом спорта занимаются более 500 девочек и девушек», - сообщили в областном управлении физической культуры и спорта.



