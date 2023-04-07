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    Кубок Азии по дзюдо среди молодежи и кадетов стартовал в Алматы

    7 Апреля 2023, 18:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал Кубок Азии по дзюдо среди молодежи и кадетов, посвященный памяти Бекета Махмутова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана Кыргызстана, Греции, Гонконга, Грузии, Монголии и США.

    В рамках Кубка будут разыграны рейтинговые очки.

    Турнир проходит во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

    Махмутов Бекет Сапабекович с 2009 по 2012 года возглавлял Федерацию дзюдо Казахстана, а также занимал должность вице-президента Азиатского Союза дзюдо. Соревнования будут проводиться в шестой раз.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Спорт Дзюдо
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