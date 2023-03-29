Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи состоится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 7 по 9 апреля в городе Алматы во дворце спорта Балуан Шолака состоится Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи, посвященный памяти Бекета Махмутова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В турнире примут участие более 400 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана Кыргызстана, Греции, Гонконга, Грузии, Монголии и США.

Помимо медалей чемпионы и призеры турнира получат рейтинговые очки. К примеру, победитель турнира получит 100 очков, серебряный призер - 60, а дзюдоисту, выигравшему бронзовую медаль, начислят 40 очков в мировом рейтинге.

Махмутов Бекет Сапабекович с 2009 по 2012 года возглавлял Федерацию дзюдо Казахстана, а также занимал должность вице-президента Азиатского Союза дзюдо. Соревнования будут проводиться в шестой раз.



