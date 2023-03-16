Куат Хамитов проведет поединок с файтером из Узбекистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов по прозвищу «Найман» сегодня проведет следующий поединок в профессиональной карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На турнире казахстанского промоушна Mergen FC Хамитов встретится в октагоне с узбекистанским файтером Бобуром Абдулазизовым (12-9). Поединок состоится в рамках MFC 4 в Атырау. Начало турнира в 20:00 по времени Астаны.

Изначально казахстанский боец должен был провести поединок с российским спортсменом Акопом Степаняном, но он не смог прилететь в Казахстан из-за ареста счетов.



