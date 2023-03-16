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    Куат Хамитов проведет поединок с файтером из Узбекистана

    16 Марта 2023, 18:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов по прозвищу «Найман» сегодня проведет следующий поединок в профессиональной карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На турнире казахстанского промоушна Mergen FC Хамитов встретится в октагоне с узбекистанским файтером Бобуром Абдулазизовым (12-9). Поединок состоится в рамках MFC 4 в Атырау. Начало турнира в 20:00 по времени Астаны.

    Изначально казахстанский боец должен был провести поединок с российским спортсменом Акопом Степаняном, но он не смог прилететь в Казахстан из-за ареста счетов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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