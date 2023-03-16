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    Куат Хамитов победил соперника на турнире по смешанным единоборствам в Атырау

    16 Марта 2023, 23:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Куат Хамитов (24-7-2) выступил на турнире по смешанным единоборствам Mergen Fighting Championship 4 в Атырау и победил соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Соперником Куата Хамитова был узбекистанец Бобур Абдулазизов (12-9), хотя изначально Куат должен был сразиться с россиянином Акопом Степаняном (27-13), но тот не смог приехать в Казахстан. Бой Куата Хамитова и Бобура Абдулазизова прошел в промежуточном весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой казахстанца удушающим приемом во втором раунде.

    Куат Хамитов одержал 25-ю победу в профессиональной карьере, а Бобур Абдулазизов потерпел десятое поражение.


    Фото: instagram.com/kuat__khamitov

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Видео Регионы Бокс Боевые искусства Атырау
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