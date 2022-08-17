Куаныш Ергалиев назначен вице-министром науки и высшего образования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ергалиев Куаныш Асылханович назначен вице-министром науки и высшего образования РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Казахский национальный медицинский университет, университет Тулейн, Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», университет Гарварда.

Трудовую деятельность начал в 2006 году фельдшером на станции скорой неотложной медицинской помощи в г. Алматы.

С 2009 по 2014 годы работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

В 2014-2019 гг. — старший менеджер департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета.

В 2019-2021 гг. — ректор Университета им. Сулеймана Демиреля.

С июня 2021 года являлся вице-министром образования и науки.

Фото: gov.kz























