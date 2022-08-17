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    Куаныш Ергалиев назначен вице-министром науки и высшего образования РК

    17 Августа 2022 17:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ергалиев Куаныш Асылханович назначен вице-министром науки и высшего образования РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области.

    Окончил Казахский национальный медицинский университет, университет Тулейн, Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», университет Гарварда.

    Трудовую деятельность начал в 2006 году фельдшером на станции скорой неотложной медицинской помощи в г. Алматы.

    С 2009 по 2014 годы работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

    В 2014-2019 гг. — старший менеджер департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета.

    В 2019-2021 гг. — ректор Университета им. Сулеймана Демиреля.

    С июня 2021 года являлся вице-министром образования и науки.

    Фото: gov.kz







    #Образование #Назначения
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