КТЖ ведет масштабные плановые ремонтно-путевые работы

АСТАНА. КАЗИНФОЛРМ – Компания «Қазақстан темiр жолы» увеличивает объемы работ по ремонту инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе компании, проведение путевых работ необходимо для обеспечения жизнедеятельности железной дороги, безопасности движения поездов, а также для своевременной подготовки инфраструктуры к перевозкам массовых социальных грузов (зерно, уголь) в осенние-зимние периоды. В этом году запланированы работы по оздоровлению пути в объеме свыше 1,1 тысячи км, предусмотрена замена свыше 108 тысяч шпал и 634 комплектов стрелочных переводов.

«Масштабные работы ведутся в Атырауском, Актюбинском, Кызылординском, Костанайском, Павлодарском, Абайском и Алматинском регионах. Так, на участке Аршалы-Бабатай проводится сплошная смена рельсовых опор, замена стрелочных переводов», - отмечают в КТЖ.

Также комплексные ремонтные работы проводятся на участке Мойынты – Караганда – Астана. Здесь выполняется трудоемкий этап ремонта – глубокая очистка загрязненного балласта, смена старых железобетонных шпал, восстановление целостности рельсовых плетей и др. Уже завершен капитальный и усиленный средний ремонт пути на участках Жамбылского отделения магистральной сети. Ремонтные работы проходят в круглосуточном режиме. Для выполнения максимального объема путевых работ используется спецтехника. Квалифицированный персонал путевых работников обеспечивает качественное выполнение поставленных задач.

Для проведения плановых работ по модернизации и текущему содержанию инфраструктуры КТЖ вводит временные ограничения скорости движения поездов, что влияет на соблюдение расписания движения пассажирских и грузовых поездов. Возможны задержки поездов сообщением Астана – Алматы, Алматы – Петропавловск, Шымкент – Астана, Жезказган – Алматы, Алматы – Уральск.

«Компания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. В АО «НК «ҚТЖ» ежесуточно принимаются меры по соблюдению нормативного графика движения пассажирских поездов в условиях массового проведения ремонтных работ. Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру «1433» и через Телеграмм бот «KTZH_PP_BOT», - добавили в компании.



