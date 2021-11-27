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    КТЖ укрепляет сотрудничество с белорусскими железными дорогами

    27 Ноября 2021, 16:07

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанские железнодорожники, во главе с первым заместителем Председателя Правления по трансформации и цифровизации АО «НК «ҚТЖ» Ануаром Ахметжановым, провели ряд встреч с коллегами из ГО «Белорусская железная дорога» (БЖД) в городе Минске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

    Цель поездки - обмен опытом между БЖД и ҚТЖ в сфере передовых технологий в производственной деятельности, автоматизации перевозочного процесса и развития инфраструктуры.

    «Несмотря на отсутствие общей государственной границы, сотрудничество АО «НК «ҚТЖ» и ГО «БЖД» крепнет с каждым годом», - отметил Ануар Ахметжанов.

    Казахстанские железнодоржники посетили Центр управления перевозками ГО «БЖД» (ЦУП), Линейный центр транспортного обслуживания станции Минск-Сортировочный, Центр научно-технической информации ГО «БЖД», Вокзальный комплекс станции Минск-Пассажирский, станцию Степянка Белорусской железной дороги.

    Белорусские железнодорожники рассказали о перспективных направлениях развития информационных систем, обеспечивающих управление перевозочным процессом, работе сортировочной станции, информационно-справочных и платежных терминалов и т.д.

    Казахстанские и белорусские железнодорожники договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере совершенствования коммерческой работы, безбумажного документооборота и повышения эффективности перевозок.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана КТЖ Беларусь
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