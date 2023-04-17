КТЖ: Пассажирские и грузовые перевозки работают в штатном режиме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все структурные подразделения КТЖ обеспечивают бесперебойную и безопасную перевозку грузов и пассажиров в сложных условиях снегопада, метели и сильного ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «Қазақстан темір жолы».

Из-за непогоды АО «Пассажирские перевозки» организовало вывоз людей, оказавшихся в снежном плену.

«Свыше 40 человек, среди которых женщины и люди преклонного возраста, доставлены поездами со станции Ерейментау до столицы. Также приняты оперативные меры по прицепке дополнительных вагонов к поездам, курсирующим из столицы в направлении Семея, Шымкента, Туркестана и Петропавловска», - сообщили в компании.

Для обеспечения пропуска поездов круглосуточно ведется работа по очистке железнодорожных путей от снега.

«Мобилизованы все ресурсы инфраструктуры, направленные на снегоборьбу. На территориях Кокшетауского, Костанайского, Павлодарского, Карагандинского и Актюбинского отделений магистральной сети ведутся непрерывные работы по расчистке железнодорожного полотна от снега. За минувшие сутки с помощью специальной снегоочистительной техники очищено свыше 430 км железнодорожного полотна», - сообщили в пресс-службе КТЖ.



