Кто вошел в постоянные комитеты Мажилиса Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании Мажилиса стало известно о том, кто вошел в постоянные комитеты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий вопрос на повестке дня – об избрании членов постоянных комитетов Мажилиса. По данному вопросу депутаты уже выразили свои пожелания и заявления. Председатели комитетов зачитают имена и фамилии депутатов. После этого будем принимать постановление по составу комитетов», - сказал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Глава Комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев поздравил с началом работы новоизбранного Мажилиса и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

«Согласно поступившим обращениям прошу избрать следующих депутатов членами Комитета по аграрным вопросам: Аманжол Әлтай, Казыбек Алишев, Нуржан Ашимбетов, Жигули Дайрабаев, Павел Казанцев, Данияр Қасқарауов, Айдарбек Ходжаназаров, Еркебулан Мамбетов, Ислам Сункар. Прошу поддержать», - сказал Серик Егизбаев.

95 депутатов проголосовали за избрание перечисленных депутатов членами Комитета по аграрным вопросам.

Председатель Комитета по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов также попросил избрать членами комитета следующих депутатов: Жанарбек Ашимжанов, Елнур Бейсенбаев, Кудайберген Бексултанов, Ринат Заитов, Казыбек Иса, Даулет Мукаев, Айна Мысыралимова, Ардак Назаров, Гульдара Нурумова, Ерлан Саиров, Нартай Сарсенгалиев, Тансауле Сериков, Жулдыз Сулейменова, Гаухар Танашева, Нургул Тау, Нурлан Ауесбаев. 92 депутата проголосовали за избрание перечисленных депутатов членами комитета.

Глава Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанна Имашева зачитала имена депутатов, которые станут членами комитета: Жаркынбек Амантай, Бакытжан Базарбек, Кайрат Балабиев, Марат Башимов, Наталья Дементьева, Данабек Исабеков, Дмитрий Колода, Абзал Куспан, Магеррам Магеррамов, Динара Наумова, Аскар Садыков, Унзиля Шатак, Николай Арсютин.

Председатель Комитета по финансовым вопросам и бюджету Мади Такиев также зачитал имена депутатов, которые будут включены в состав комитета: Еркин Абил, Каракат Абден, Берик Бейсенгалиев, Ержан Бейсенбаев, Руслан Берденов, Мурат Ергешбаев, Мархабат Жайымбетов, Адиль Жубанов, Самат Мусабаев, Уласбек Садибеков, Татьяна Савельева, Наурыз Сайлаубай, Ирина Смирнова, Ерлан Стамбеков.

Глава Комитета по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан озвучила имена депутатов, которые войдут в состав комитета: Константин Авершин, Ермурат Бапи, Бактыкожа Измухамбетов, Болат Керимбек, Юлия Кучинская, Олжас Куспеков, Самат Нуртаза, Асхат Рахымжанов, Максим Рожин, Айдос Сарым, Ерболат Саурыков, Даулет Турлыханов.

Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Едил Жанбыршин озвучил имена депутатов, которые станут членами комитета: Арман Калыков, Сергей Пономарев, Ажар Сагындыкова, Ерболат Сатыбалдин, Кенжегул Сейтжан, Бауыржан Смагулов, Дуйсенбай Турганов.

Глава Комитета по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов перечислил имена депутатов, которые войдут в состав комитета: Тилектес Адамбеков, Ерлан Абдиев, Мурат Абенов, Анас Баккожаев, Галымжан Елеуов, Мукаш Искандеров, Руслан Кожасбаев, Темир Кырыкбаев, Болатбек Нажметдинулы, Азат Перуашев, Екатерина Смышляева, Максат Толыкбаев, Улыкбек Тумашинов, Никита Шаталов, Динара Шукижанова.



