Кто в Казахстане подлежит повторной ревакцинации против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 2 «Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 2 «Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан» следующие изменения:

1) пункт 129 алгоритма организации и проведения профилактических прививок против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан (далее – алгоритм) изложить в следующей редакции:

«129. Ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев.

Ревакцинация против КВИ проводится лицам, получившим полный курс вакцинации против КВИ и лицам, ранее получившим первую ревакцинацию с интервалом 6 месяцев после предыдущей профилактической прививки против КВИ.»;

2) пункт 130 алгоритма изложить в следующей редакции:

«130. Повторной ревакцинации против КВИ подлежат следующие лица, имеющие высокий риск инфицирования КВИ (по приоритетности):

1) медицинские работники;

2) контингент и персонал медико-социальных учреждений;

3) сотрудники силовых структур;

4) педагоги;

5) контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы;

6) лица старше 50 лет.».

Настоящее постановление вводится в действие с 25 мая 2022 года.



