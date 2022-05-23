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    Кто в Казахстане подлежит повторной ревакцинации против КВИ

    23 Мая 2022, 21:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 2 «Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 2 «Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан» следующие изменения:

    1) пункт 129 алгоритма организации и проведения профилактических прививок против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан (далее – алгоритм) изложить в следующей редакции:

    «129. Ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев.

    Ревакцинация против КВИ проводится лицам, получившим полный курс вакцинации против КВИ и лицам, ранее получившим первую ревакцинацию с интервалом 6 месяцев после предыдущей профилактической прививки против КВИ.»;

    2) пункт 130 алгоритма изложить в следующей редакции:

    «130. Повторной ревакцинации против КВИ подлежат следующие лица, имеющие высокий риск инфицирования КВИ (по приоритетности):

    1) медицинские работники;

    2) контингент и персонал медико-социальных учреждений;

    3) сотрудники силовых структур;

    4) педагоги;

    5) контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы;

    6) лица старше 50 лет.».

    Настоящее постановление вводится в действие с 25 мая 2022 года.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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