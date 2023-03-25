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    Кто стал депутатом маслихата Улытауской области

    25 Марта 2023, 03:16

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Территориальная избирательная комиссия Улытауской области подвела итоги внеочередных выборов депутатов областного маслихата, избираемых по одномандатным территориальным округам, передает МИА «Казинформ».

    В списки избирателей были включены 141 285 граждан. В голосовании приняли участие 82 999 избирателей, из них по открепительным удостоверениям - 18, вне помещений для голосования - 980.

    По итогам выборов депутатами Улытауского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам были избраны:

    по избирательному округу №1 – Гүлмира Каженова;

    по избирательному округу №2 – Аяна Мүкеева;

    по избирательному округу №3 – Еркебулан Бодыков;

    по избирательному округу №4 - Силар Киякбаев;

    по избирательному округу №5 - Светлана Жумкина;

    по избирательному округу №6 - Абзал Жиенбаев;

    по избирательному округу №7 - Мухтар Бакбергенов;

    по избирательному округу №8 - Ержан Токымбаев;

    по избирательному округу №9 - Алия Аяпбергенова;

    по избирательному округу №10 - Артем Ким;

    по избирательному округу №11 - Жанибек Рыспеков;

    по избирательному округу №12 - Канат Муканов;

    по избирательному округу №13 - Мурат Маткенов.

    Голоса, поданные за каждую политическую партию, распределились следующим образом:

    1. Партия «Amanat» - 47 409 или 57,83% голосов;

    2. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 9 159 или 11,17% голосов;

    3. Партия «Respublica» - 2 827 или 3,45% голосов;

    4. Народная партия Казахстана – 3435 или 4,19% голосов;

    5. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 6 022 или 7,35% голосов;

    6. Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 11 874 или 14,48% голосов.

    1 252 человека проголосовали против всех.

    Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей:

    Партия «Амаnat» - 8,

    Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 2,

    Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 1,

    Демократическая партия Казахстана «Aқ жол» - 2.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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