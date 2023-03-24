Кто стал депутатом маслихата Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская областная избирательная комиссия подвела итоги внеочередных выборов депутатов областного маслихата, избираемых по партийным спискам и одномандатным территориальным округам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

19 марта 2023 года состоялись выборы депутатов Туркестанского областного маслихата. В списки избирателей включены 1 168 728 избирателей. В голосовании приняли участие 619 095 избирателей, из них по открепительным удостоверениям - 459, вне помещений для голосования - 3065. Число политических партий, участвовавших в выборах – 6.

По итогам выборов депутатами Туркестанского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1 – Арыстанов Сулеймен Турсымбаевич, 1970 года рождения, учредитель ТОО «АДЕА», город Туркестан;

по избирательному округу № 2 – Хандиллаев Еркебулан Шоканович, 1983 года рождения, заведующий сектором Отырарского жилого массива при акимате города Туркестана, город Туркестан;

по избирательному округу № 3 – Манапов Мырзахан Бексултанулы, 1973 года рождения, председатель Отырарского районного маслихата, село Темир;

по избирательному округу № 4 – Сулейменов Баймахан Тоймаханович, 1970 года рождения, частный предприниматель, город Туркестан;

по избирательному округу № 5 – Садуов Талгат Нуралиевич, 1973 года рождения, председатель Кентауского городского комитета профсоюзов работников образования и науки, город Кентау;

по избирательному округу № 6 – Байгараев Бегимбет Биимбетулы, 1966 года рождения, секретарь районного маслихата, Созакского района, Созакский район, село Шолаккорган;

по избирательному округу № 7 – Капалбаев Габиден Заманханович, 1965 года рождения, директор ТОО «Ел-Нур-Г», район Байдибек, село Кенестобе;

по избирательному округу № 8 – Жамалбеков Нуржан Шарипбекович, 1978 года рождения, директор ТОО «Сайрам сут», Сайрамский район, село Аксу;

по избирательному округу № 9 – Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович, 1986 года рождения, директор ТОО «Авторемстрой», Сайрамский район, село Аксукент;

по избирательному округу № 10 – Шакимергенкызы Нурайым, 2000 года рождения, директор ОФ «Ecosana», город Шымкент, Каратауский район;

по избирательному округу № 11 – Козыбаков Нурлан Жамалбекулы, 1966 года рождения, директор ТОО «Шымкент Аутлет», Толебийский район, село Каскасу;

по избирательному округу № 12 – Аширбеков Ханай Асанович, 1985 года рождения, предприниматель, город Ленгер;

по избирательному округу № 13 – Аширов Нуржан Сапабекович, 1961 года рождения, директор ТОО «Сапа-2002», населенный пункт Шарбулак;

по избирательному округу № 14 – Райымбеков Гани Ахылбекович, 1980 года рождения, директор ТОО «Асем Курылыс Строй», Ордабасинский район, село Бадам;

по избирательному округу № 15 – Космамбетов ЕржанТулебекович, 1978 года рождения, президент Алматинской городской федерации бокса, город Арыс;

по избирательному округу № 16 – Серманизов Бахытжан Кыпшакбаевич, 1969 года рождения, СХПК «ХАМИТ», руководитель управления, город Шардара;

по избирательному округу № 17 – Салимов Алмас Алтаевич, 1970 года рождения, учредитель ТОО «Шик-Трейд», Сарыагашский район, с/о Жибек жолы;

по избирательному округу № 18 – Рахиев Уалихан Рысбекович, 1969 года рождения, президент санатория «Арман», Сарыагашский район, кент Коктерек;

по избирательному округу № 19 – Агабеков Жанабай Молдабаевич, 1964 года рождения, директор ТОО «Евроремонтсервис», город Шымкент;

по избирательному округу № 20 – Канаев Жаркынбек Ережепович, 1971 года рождения, заместитель директора ТОО «Халық Мақта», поселок Атакент;

по избирательному округу № 21 – Куракбаев Жаксыбай Булатович, 1989 года рождения, директор ТОО «Tulpar May», поселок Атакент;

по избирательному округу № 22 – Каржауов Талгат Рахматуллаевич, 1987 года рождения, директор ТОО «РОСАЗИЯНЕФТЬ», Жетысайский район, город Жетысай;

по избирательному округу № 23 – Ералиев Ербол Жолдасбаевич, 1971 года рождения, председатель КХ «Нұрлы жол-Ж», Жетысайский район, кент Асыката.

По заключению комиссии, голоса избирателей, поданные за каждую политическую партию, разделились следующим образом:

1. партия Amanat - 342 361 или 56,9 % голосов;

2. народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 95 668 или 15,9 % голосов;

3. демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 93 262 или 15,5 % голосов;

4. партия Respublica - 30 686 или 5,1 % голосов;

5. Народная партия Казахстана – 19 254 или 3,2 % голосов;

6. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 11 432 или 1,9 % голосов.

Число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех» – 9025.

«Для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании, мандаты разделились следующим образом: партия «Амаnat» – 14, народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 4, демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 4, партия «Respublica» – 1», - сообщили в областной избирательной комиссии.



