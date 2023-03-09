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    Кто представит политические партии на вечере дебатов КТК

    9 Марта 2023, 17:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определились участники выборных дебатов, которые пройдут в прямом эфире телеканала КТК 10 марта. Лицом к лицу в алматинской студии канала встретятся представители всех 7 политических объединений, претендующих на места в Мажилисе Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

    В 21:00 начнется словесная дуэль, в которой примут участие:

    Айдос Сарым – член партии «Amanat»

    Дания Еспаева – член Национального совета демократической партии «Ак жол»

    Жигули Дайрабаев – заместитель председателя партии «Ауыл»

    Ермухамет Ертысбаев – председатель Народной партии Казахстана

    Айнур Сабитова – член политсовета партии «Байтак»

    Динара Шукижанова – сопредседатель партии Respublica

    Асхат Рахимжанов – председатель Общенациональной социал-демократической партии.

    Прямой эфир стартует 10 марта в 21:00 также на всех интернет-площадках телеканала КТК – в YouTube, Facebook. Все словесные поединки будут доступны для просмотра и в Telegram-канале КТК.

    Напомним, 19 марта в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Выборы Политические партии Выборы в Мажилис
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