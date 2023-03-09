Кто представит политические партии на вечере дебатов КТК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определились участники выборных дебатов, которые пройдут в прямом эфире телеканала КТК 10 марта. Лицом к лицу в алматинской студии канала встретятся представители всех 7 политических объединений, претендующих на места в Мажилисе Парламента РК, передает МИА «Казинформ».
В 21:00 начнется словесная дуэль, в которой примут участие:
Айдос Сарым – член партии «Amanat»
Дания Еспаева – член Национального совета демократической партии «Ак жол»
Жигули Дайрабаев – заместитель председателя партии «Ауыл»
Ермухамет Ертысбаев – председатель Народной партии Казахстана
Айнур Сабитова – член политсовета партии «Байтак»
Динара Шукижанова – сопредседатель партии Respublica
Асхат Рахимжанов – председатель Общенациональной социал-демократической партии.
Прямой эфир стартует 10 марта в 21:00 также на всех интернет-площадках телеканала КТК – в YouTube, Facebook. Все словесные поединки будут доступны для просмотра и в Telegram-канале КТК.
Напомним, 19 марта в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК.