Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Кто представит Казахстан в горнолыжном спорте на Олимпиаде в Пекине

    20 Января 2022, 08:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер команды Казахстана по горнолыжному спорту рассказал о распределении лицензий на Олимпиаду в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В горных лыжах у Казахстана есть три квоты – на дистанциях в слаломе и гигантском слаломе. У мужчин на Олимпиаду поедет Захар Кучин, у женщин на одну путёвку претендуют Александра Троицкая и Каролина Лата. Судьба женской квоты решится на контрольных тренировках, сообщил главный тренер команды Алексей Шубин:

    «Мы все еще в процессе окончательного распределения квот. На данный момент можем официально подтвердить путевку для Захара Кучина. Захар – опытный спортсмен из Восточного Казахстана, проявивший себя на Азиатских играх-2017, Универсиадах 2017 и 2019 годов, различных континентальных турнирах и чемпионатах. Сейчас он, можно сказать, «шлифует» навыки на тренировках перед Олимпиадой.

    У женщин на путевку претендуют Александра Троицкая и Каролина Лата, поедет кто-то из них. Троицкая – участница юношеской Олимпиады 2020 года. Окончательное решение мы примем по итогам контрольных тренировок. Сейчас идет подготовка на Шымбулаке, все в норме, все здоровы».

    Отметим, что по состоянию на 19 января уже завершен отбор в биатлоне, лыжных гонках, фристайле, конькобежном спорте. В шорт-треке уже известен и опубликован состав участников зимних Игр.

    Автор:

    Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии