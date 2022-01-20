Кто представит Казахстан в горнолыжном спорте на Олимпиаде в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер команды Казахстана по горнолыжному спорту рассказал о распределении лицензий на Олимпиаду в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В горных лыжах у Казахстана есть три квоты – на дистанциях в слаломе и гигантском слаломе. У мужчин на Олимпиаду поедет Захар Кучин, у женщин на одну путёвку претендуют Александра Троицкая и Каролина Лата. Судьба женской квоты решится на контрольных тренировках, сообщил главный тренер команды Алексей Шубин:

«Мы все еще в процессе окончательного распределения квот. На данный момент можем официально подтвердить путевку для Захара Кучина. Захар – опытный спортсмен из Восточного Казахстана, проявивший себя на Азиатских играх-2017, Универсиадах 2017 и 2019 годов, различных континентальных турнирах и чемпионатах. Сейчас он, можно сказать, «шлифует» навыки на тренировках перед Олимпиадой.

У женщин на путевку претендуют Александра Троицкая и Каролина Лата, поедет кто-то из них. Троицкая – участница юношеской Олимпиады 2020 года. Окончательное решение мы примем по итогам контрольных тренировок. Сейчас идет подготовка на Шымбулаке, все в норме, все здоровы».

Отметим, что по состоянию на 19 января уже завершен отбор в биатлоне, лыжных гонках, фристайле, конькобежном спорте. В шорт-треке уже известен и опубликован состав участников зимних Игр.