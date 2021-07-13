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    Кто представит Казахстан на Олимпиаде в Токио

    13 Июля 2021, 15:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До начала XXXII летних Олимпийских игр остались считанные дни. Соревнования стартуют 23 июля и пройдут по 9 августа 2021 года. О том, кто же будет защищать честь нашей страны на главных мировых спортивных состязаниях и в каких видах спорта, читайте в материале МИА «Казинформ».

    Отметим, что Олимпиада должна была состояться в 2020 году с 24 июля по 8 августа, но из-за пандемии Международный олимпийский комитет вынужден был перенести состязания на год позже, но с сохранением названия «Олимпиада -2020».

    Немногим больше чем за две недели спортсмены поборются за 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Столько медалей не было на прошлых Играх.

    Основная масса соревнований пройдет с 24 июля. Турниры по футболу и бейсболу стартуют 21 июля. А квалификация по стрельбе из лука и академической гребле — 23 июля.

    На ОИ-2020 появятся новые виды спорта, такие как: карате, скалолазание, серфинг, скейтбординг. Также после перерыва вернутся бейсбол и софтбол.

    Казахстанские спортсмены также завоевали лицензии в двух новых видах спорта: в скалолазании и карате.

    В состязаниях по карате примут участие пять наших спортсменов: среди мужчин Дархан Асадилов, Нурканат Ажиканов, Данияр Юлдашев, а среди женщин нашу страну представят Молдир Жанбырбай и Софья Берульцева.

    В соревнованиях по скололазанию от Казахстана выступит Ришат Хайбуллин

    В целом в активе сборной Казахстана 96 олимпийских лицензий по 27 видам спорта.

    Как отмечают в НОК, одним из лидеров олимпийской сборной будет прославленная казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова, для которой эти Олимпийские игры станут четвертыми в карьере.

    Мужская сборная по водному поло, единственная казахстанская команда в игровых видах спорта, выступит на Играх после восьмилетнего перерыва. Традиционно отличились боксёры, которые представлены девятью спортсменами во главе с Камшыбеком Кункабаевым. При этом, мужская команда завоевала лицензии во всех восьми весовых категориях. С отличием квалификационный период провел гимнаст Милад Карими – он один завоевал семь лицензий. В плавании мы получили три лицензии, причём две – у олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина.

    Представляем вниманию читателей полный список наших спортсменов на Олимпиаду в Токио.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Спорт Олимпиада Япония
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