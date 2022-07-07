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    Кто получит арендное жилье в Нур-Султане: опубликован список прошедших очередников

    7 Июля 2022, 07:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы списки столичных очередников, кто сможет получить арендное жилье без права выкупа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт коммунального государственного учреждения «Жилищный фонд» акимата города Нур-Султана.

    Результаты реализованной программы «Арендное жилье без права выкупа» для социально уязвимых слоев населения в период с 18.06.2022 г. по 24.06.2022 г. в количестве 117 квартир (1,2,3 - комнатные квартиры) опубликованы на сайте .

    Список по категории «Социально уязвимые слои населения»:

    В списке прошедших на 1-комн. квартиры те граждане, кто встал в очередь до 11.02.2009 года, на 2-комн. квартиры прошли очередники до 05.02.2010 года постановки, на 3-комн. квартиры прошли очередники до 18.08.2008 года постановки.

    В списке по категории «Дети-сироты» прошли на 1-комн. квартиры те граждане, кто встал в очередь до 21.05.2010 года, на 2-комн. квартиры прошли очередники до 08.08.2012 года постановки, на 3-комн. квартиры прошли очередники до 13.07.2012 года постановки.

    «Всех, кто прошел по программе, в ближайшее время обзвонят сотрудники Центра жилья и сообщат дальнейшие Ваши действия», - говорится в публикации пресс-службы КГУ «Жилищный фонд» акимата Нур-Султана.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Социальная поддержка Акимат Жилье Общество
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