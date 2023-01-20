Кто может стать кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров озвучил основные этапы подготовки и проведения выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в Центризбиркоме, в соответствии с Конституцией РК Мажилис Парламента страны состоит из 98 депутатов, избираемых в порядке, установленном Конституционным законом по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.

Согласно Конституционному закону РК «О выборах в Республике Казахстан» избираются 69 депутатов Мажилиса - по территории единого общенационального избирательного округа, 29 депутатов - по одномандатным территориальным избирательным округам.

«Кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента может быть гражданин Республики Казахстан, проживающий на ее территории последние 10 лет, достигший 25 лет. Кандидатом в депутаты маслихата может быть гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет. Не может быть кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента и маслихата Республики Казахстан: 1) лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке; 2) лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом», - сообщил Константин Петров на заседании ЦИК.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и депутаты маслихатов принадлежит:

1) избираемых по партийным спискам, – политическим партиям;

2) избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, – политическим партиям, общественным объединениям, а также их структурным подразделениям (филиалам и представительствам) в случае, если соответствующее полномочие предусмотрено в уставе, и гражданам путем самовыдвижения.

«По партийному списку документы предоставляются в Центральную избирательную комиссию, по одномандатным избирательным округам документы предоставляются в соответствующие округа», - уточнил К. Петров.

Ранее стало известно, что внеочередные выборы депутатов маслихатов пройдут в один день с выборами депутатов Мажилиса - 19 марта.

Вчера Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровне.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта.



