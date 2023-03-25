Кто избран в маслихат Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Мангистауская областная избирательная комиссия подвела итоги внеочередных выборов депутатов областного маслихата, избираемых по одномандатным территориальным округам, передает МИА «Казинформ».

В списки избирателей были включены 412 183 человека. В голосовании приняли участие 222 251 человек, из них по открепительным удостоверениям – 142, вне помещений для голосования – 283.

По итогам выборов депутатами Мангистауского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам были избраны:

по избирательному округу №1 - Ворожейкин Сергей Юрьевич

по избирательному округу №2 - Бисенов Бекнур Амантаевич

по избирательному округу №3 - Ешманов Кийкбай Жақыпұлы

по избирательному округу №4 - Рзаханов Мақсат Кикбаевич

по избирательному округу №5 - Матаев Жаңбырбай Жанибекович

по избирательному округу №6 - Елтизаров Канат Тезекбаевич

по избирательному округу №7 Берекетов Бердыгали Мухамбеткалиевич

по избирательному округу №8 - Акджигитов Шарип Джалгаспаевич

по избирательному округу №9 - Сембигалиев Айбек Рахимбаевич

по избирательному округу №10 - Жубанов Сагатбек Орынгалиевич

по избирательному округу №11 - Озгамбаев Куанышбай Омирзакович

по избирательному округу №12 - Торекенов Бердимурат Билимович

по избирательному округу №13 - Дюсалиев Болат Аманжолович

по избирательному округу №14 - Буркитбаев Архимед Максатович

по избирательному округу №15 - Битан Сәдуақас Дузелбайулы

по избирательному округу №16 - Адеков Нурлыбек Кыдыргалиевич.

Голоса, поданные за каждую политическую партию, распределились следующим образом:

1. Партия «Amanat» - 76,1% голосов,

2. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 6,92% голосов,

3. Партия «Respublica» - 3,0% голосов,

4. Народная партия Казахстана – 1,6% голосов

5. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 1,9% голосов,

6. Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 7,29% голосов,

3,19% избирателей проголосовали против всех.

Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей:

Партия «Amanat» - 14 мандатов,

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 1 мандат,

Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 1 мандат.