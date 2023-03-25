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    Кто избран в маслихат Мангистауской области

    25 Марта 2023, 05:34

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Мангистауская областная избирательная комиссия подвела итоги внеочередных выборов депутатов областного маслихата, избираемых по одномандатным территориальным округам, передает МИА «Казинформ».

    В списки избирателей были включены 412 183 человека. В голосовании приняли участие 222 251 человек, из них по открепительным удостоверениям – 142, вне помещений для голосования – 283.

    По итогам выборов депутатами Мангистауского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам были избраны:

    по избирательному округу №1 - Ворожейкин Сергей Юрьевич

    по избирательному округу №2 - Бисенов Бекнур Амантаевич

    по избирательному округу №3 - Ешманов Кийкбай Жақыпұлы

    по избирательному округу №4 - Рзаханов Мақсат Кикбаевич

    по избирательному округу №5 - Матаев Жаңбырбай Жанибекович

    по избирательному округу №6 - Елтизаров Канат Тезекбаевич

    по избирательному округу №7 Берекетов Бердыгали Мухамбеткалиевич

    по избирательному округу №8 - Акджигитов Шарип Джалгаспаевич

    по избирательному округу №9 - Сембигалиев Айбек Рахимбаевич

    по избирательному округу №10 - Жубанов Сагатбек Орынгалиевич

    по избирательному округу №11 - Озгамбаев Куанышбай Омирзакович

    по избирательному округу №12 - Торекенов Бердимурат Билимович

    по избирательному округу №13 - Дюсалиев Болат Аманжолович

    по избирательному округу №14 - Буркитбаев Архимед Максатович

    по избирательному округу №15 - Битан Сәдуақас Дузелбайулы

    по избирательному округу №16 - Адеков Нурлыбек Кыдыргалиевич.

    Голоса, поданные за каждую политическую партию, распределились следующим образом:

    1. Партия «Amanat» - 76,1% голосов,

    2. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 6,92% голосов,

    3. Партия «Respublica» - 3,0% голосов,

    4. Народная партия Казахстана – 1,6% голосов

    5. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 1,9% голосов,

    6. Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 7,29% голосов,

    3,19% избирателей проголосовали против всех.

    Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей:

    Партия «Amanat» - 14 мандатов,

    Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 1 мандат,

    Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 1 мандат.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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