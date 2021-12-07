Кто из костанайских госслужащих подлежит сокращению

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках поручений Главы государства по сокращению госаппарата и оптимизации их структуры в Костанайской области в этом году подлежат сокращению 382 госслужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя департамента Агентства по делам госслужбы по Костанайской области Асхата Искендирова.

«В местных исполнительных органах области подлежит сокращению 382 единицы, из них в городах и районах – 253 единицы, в областных управлениях – 129. При этом подлежит сокращению за счет вакансий 329 единиц, за счет действующих госслужащих – 53 единицы. Планируется трудоустроить 36 госслужащих», - сообщил он.

Так, из 17 госслужащих без трудоустройства шесть госслужащих не нуждаются в трудоустройстве в связи переездом, один – пенсионер МВД, еще шесть госслужащих отказались от трудоустройства, четырем госслужащим предложено обратиться в Центр занятости.

По словам А. Искендирова, в рамках принятия мер по обеспечению соблюдения прав госслужащих при сокращении их численности в местных госорганах на постоянной основе проводится разъяснительная, консультационная работа.

«Наблюдается значительное увеличение количества кандидатов, сдающих тестирование на знание законодательства РК для поступления на госслужбу. Обучение госслужащих по-прежнему считается важным при их продвижении и оценке эффективности. В 2021 году в области обучен 1681 госслужащий, или 109% от годового плана»,- добавил руководитель ведомства.

Также одним из самых действенных механизмов повышения профессионализма служащих, как уверены в ведомстве, является стажировка. В области 339 служащих прошли стажировку. В декабре предстоит стажировка оставшихся 11 служащих.

«Места стажировок госслужащими обоснованы и подобраны согласно функциональным обязанностям направленных на стажировку. Департамент систематически контролирует соблюдениее законодательства РК в сфере госслужбы, соблюдение прав и интересов госслужащих, предусмотренных законодательством»,- подытожил А. Искендиров.