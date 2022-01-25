Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Кто из чиновников поедет в составе казахстанской делегации на Олимпиаду-2022

    25 Января 2022, 17:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе пресс-конференции в СЦК стало известно, кто из чиновников поедет в составе казахстанской делегации на Олимпиаду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам вице-министра культуры и спорта РК Серика Жарасбаева, на Олимпиаду поедет он сам под руководством министра Даурена Абаева.

    В Национальном олимпийском комитете уточнили, будет ли присутствовать на церемонии Открытия Президент Комитета Тимур Кулибаев.

    «Участие руководителя Олимпийского комитета планируется. Это обязательно. Участие планируется в церемонии открытия. Однако Олимпиада – не только встречи и соревнования. Проходят сессии, встречи. Вся работа проходит во время Олимпийских игр», - добавил генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

    Отметим, что помимо 34 спортсменов, также в составе делегации вошли 7 сервисменов, 7 сотрудников штаба, 10 врачей.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Минкультуры Другие государственные органы Даурен Абаев Олимпиада-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей