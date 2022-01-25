Кто из чиновников поедет в составе казахстанской делегации на Олимпиаду-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе пресс-конференции в СЦК стало известно, кто из чиновников поедет в составе казахстанской делегации на Олимпиаду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам вице-министра культуры и спорта РК Серика Жарасбаева, на Олимпиаду поедет он сам под руководством министра Даурена Абаева.

В Национальном олимпийском комитете уточнили, будет ли присутствовать на церемонии Открытия Президент Комитета Тимур Кулибаев.

«Участие руководителя Олимпийского комитета планируется. Это обязательно. Участие планируется в церемонии открытия. Однако Олимпиада – не только встречи и соревнования. Проходят сессии, встречи. Вся работа проходит во время Олимпийских игр», - добавил генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

Отметим, что помимо 34 спортсменов, также в составе делегации вошли 7 сервисменов, 7 сотрудников штаба, 10 врачей.