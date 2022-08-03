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    • КТК значительно снизил объем прокачки нефти по трубопроводу Тенгиз-Новороссийск

    3 Августа 2022 23:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КТК значительно снизил объем прокачки нефти по трубопроводу Тенгиз-Новороссийск из-за ремонта на Тенгизском месторождении и остановки добычи на Кашагане в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с ремонтом на Тенгизском месторождении Республики Казахстан на головном участке трубопроводной системы КТК (НПС «Тенгиз») прием нефти с месторождения осуществляется в сниженном режиме. Также по причине остановки производства нефти на месторождении Кашаган снижены объемы приема нефти в трубопроводную систему КТК. Указанные факторы повлекли значительное снижение общего объема перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск», - говорится в сообщении Каспийского трубопроводного консорциума.

    Акционеры компании и грузоотправители уведомлены о сложившейся ситуации и осуществляют постоянное взаимодействие по актуальной ситуации, отмечает КТК.

    КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

    Акционерами КТК являются РФ (представленная Росимуществом - 24% и «КТК Компани» - 7%) - 31%; Казахстан (представленная «Казмунайгазом» - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, Lukarco B. V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1%.


    #Энергетика #Нефть
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