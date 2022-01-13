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    КСЖ «Евразия» осуществляет страховые выплаты семьям пострадавших в Алматинской трагедии

    13 Января 2022, 09:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КСЖ «Евразия» начала осуществлять страховые выплаты семьям, чьи близкие пострадали в ходе террористического акта в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КСЖ «Евразия».

    5 января 2022 года преступниками был убит сотрудник одного из крупнейших банков Республики Казахстан, который возвращался с работы домой. Правлением компании принято решение и уже осуществлена полная страховая выплата.

    КСЖ «Евразия» выражает соболезнования родным и близким.

    Компания запустила горячую линию по телефонным номерам +7 (701) 301-41-84, +7 (701) 082-94-22, доступным круглосуточно. Клиенты могут получить ответы на все вопросы.

    Персонал работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить своевременное получение страховых выплат пострадавшим в теракте и членам их семей.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Происшествия Социальная поддержка Страхование Общество ЧП-2022 Алматинская трагедия
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