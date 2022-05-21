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    Крыша упала на футбольное поле во время матча в Шымкенте

    21 Мая 2022, 22:39

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте футбольный матч чуть было не закончился трагедией. Во время матча 12-го тура КПЛ прямо на поле стадиона обрушилась часть крыши, передает МИА «Казинформ».

    «В 21-20 в Шымкенте по улице Майлы кожа Аль-Фарабийского района из-за усиления ветра (порывы достигали 20 м/с) произошел срыв кровли основного здания стадиона Кажымукана. Предварительно на площади 400 кв.м. (общая площадь 900 кв.м.). Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия сотрудники Службы пожаротушения ведут работы по разборке сорванной ветром кровли», - сообщили в ДЧС города.

    Игру между футбольными клубами «Ордабасы» и «Аксу» временно приостановили.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Видео Шымкент Погода
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