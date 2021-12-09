Крымбек Кушербаев поздравил жителей Атырауской области с 30-летием Независимости

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев по поручению Президента страны посетил Атыраускую область, где принял участие в торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимости, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы независимости Казахстан добился огромных успехов во всех сферах, состоялся как успешное государство, стал полноправным членом мирового сообщества. Мы – нация, добившаяся свободы, реализовавшая свою мечту. Наша огромная страна никогда не теряла свою сущность, внутренний стержень. Независимость стала нашим бесценным достоянием, открыв путь к счастливой жизни. Сегодня мы особенно остро чувствуем это.

Мы – мирный народ, провозгласивший непреходящими ценностями единство и дружбу. Наше государство интенсивно развивается благодаря политике стабильности и внутренней сплоченности. Это плоды сохранения и укрепления лучших черт национального характера и национальных ценностей. Поэтому мы должны помнить, что только единство и целеустремленность обеспечат наш вечный суверенитет. За тридцать лет казахский народ реализовал свою многовековую мечту. Независимость разбудила национальный дух и мир узнал о казахах, как о свободолюбивом народе с сильным духом и высоким достоинством. Счастливо нынешнее поколение, которому выпала честь увидеть обретение независимости, о которой столетиями мечтали наши предки», - сказал К. Кушербаев.

Государственный секретарь РК подчеркнул особую роль Елбасы в укреплении независимости.

«Благодаря мудрой, дальновидной политике Нурсултана Абишевича Казахстан в своем государственном становлении успешно прошел тяжелые испытания и встал на магистральный путь развития. Продолжение такой созидательной политики Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, преемственность курса являются залогом дальнейшего успешного развития страны»,- сказал Крымбек Кушербаев.

Атырауская область является стратегически важным регионом, одной из опор казахстанской экономики. Здесь реализуются масштабные проекты мирового уровня, обеспечивающие высокие темпы развития экономики всей страны.

Выступивший с поздравительной речью аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов сказал, что за тридцать лет регион добился впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии, созданы благоприятные условия для жизни населения, возросло благосостояние людей. «Все это - плоды независимости, созидательной политики Елбасы, Президента», - подчеркнул М. Досмухамбетов.

В ходе торжественного мероприятия Государственный секретарь РК К.Кушербаев вручил государственные награды группе жителей Атырауской области, награжденных Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за их вклад в социально- экономическое развитие страны, заслуги перед обществом и государством.