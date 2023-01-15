Крушение самолета в Непале: не менее 40 человек погибли

КАТМАНДУ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 40 человек погибли в воскресенье в результате крушения внутреннего рейса в Покхаре в Непале, что стало самой крупной катастрофой в этой стране почти за пять лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Сотни спасателей прочесывают склон холма, где разбился самолет Yeti Airlines.

Как сообщалось ранее, на борту самолета находились 72 человека: 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Погода была ясной, сказал Джаганнатх Нирула, представитель Управления гражданской авиации Непала.

«Самолет горит», — сказал представитель полиции, добавив, что спасатели с трудом добрались до места в ущелье между двумя холмами недалеко от аэропорта туристического городка.

Корабль вышел на связь с аэропортом из ущелья Сети в 10:50 (05:05 по Гринвичу), говорится в заявлении авиационного управления. Потом он разбился.

«Половина самолета находится на склоне холма, — сказал местный житель Арун Таму, который сообщил агентству Reuters, что добрался до места катастрофы через несколько минут после того, как самолет упал, — другая половина упала в ущелье реки».

Катастрофа стала самой крупной в Непале с марта 2018 года, когда турбовинтовой самолет USA-Bangla Dash 8, летевший из Дакки, разбился при посадке в Катманду, в результате чего погиб 51 из 71 человека на борту, по данным Aviation Safety Network.

Hindustan Times сообщает, что в момент крушения самолета на борту находились иностранные граждане: 5 граждан Индии, 4 россиянина, 1 гражданин Ирландии и два гражданина Южной Кореи. Некоторые СМИ сообщили о находившихся на борту австралийцах, французах и аргентинцах.





Фото: Sagar Raj Timilsina/Handout via REUTERS



