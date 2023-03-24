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    Крупный пожар вспыхнул в Боомском ущелье в Кыргызстане

    24 Марта 2023, 23:30

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане на территории открытой местности близ села Кок-Мойнок Тонского района Иссык-Кульской области вспыхнул крупный пожар, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций страны.

    По информации ведомства, для тушения пожара привлечены три пожарных расчета, две единицы аварийно-спасательной техники, одна мотопомпа, 28 спасателей МЧС, 16 сотрудников лесного хозяйства, 20 сотрудников ГП «НК «Кыргыз темир жолу», 16 сотрудников РОВД и 50 местных жителей.

    По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Примерная площадь возгорания составила 50 гектар.

    В течение нескольких часов горел сухостой и лесопосадка, сохранялась угроза распространения огня на жилой массив и нефтебазу. Пожарные предприняли все усилия по недопущению распространению огня.

    В 18:04 пожар локализован, в настоящее время полностью потушен. Причина возгорания устанавливается.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Центральная Азия Кыргызстан Мировые новости
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