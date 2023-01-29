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    Крупный пожар ликвидировали на Шымбулаке

    29 Января 2023, 13:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмате ликвидировали пожар в ресторане на высоте более 3000 метров на горнолыжном курорте «Шымбулак», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «29 января в 5:30 на пульт 101 поступило сообщение от владельца рестобара о горении заведения открытым пламенем. Высота 3200 метров, за ГЛК «Шымбулак» Медеуского района.

    Подъем пожарной техники был невозможен. Личный состав осуществлял подъем на фуникулере. Тушение осуществлялась от объектового водоснабжения», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

    В пресс-службе курорта проинформировали, что в тушении пожара были задействованы все возможные технические силы.

    «В 04:50 поступил звонок от спасательной службы. В 05:14 начала работу насосная станция, начали подачу воды для снегогенераторов. В локализации возгорания участвовало: 2 линии снегогенераторов, преобразующих воду в снег, 2 единицы ратрака, 4 снегохода.

    Основные силы были сосредоточены на недопущение распространения огня на гондольную дорогу «Комби-2». Пожар локализован в 08:05 и ликвидирован в 08:30. Жертв и пострадавших нет. Площадь горения составила 800 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

    В тушении было задействовано: 13 человек личного состава ДЧС и 12 сотрудников курорта», - заключили в администрации курорта.

    Когда именно заработает канатная дорога Комби-2 пока не ясно.

    «Инфраструктуру мы обязательно восстановим. К сожалению, в данный момент мы не можем сообщить, когда именно заработает канатная дорога «Комби-2», так как мы должны удостовериться, что пожар не задействовал важные технические составляющие нашей канатной дороги», - резюмировало руководство горнолыжного курорта.

    Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в рестобаре «Облака» на горнолыжном курорте Шымбулак. Работа канатной дороги Комби-2 приостановлена, трассы Талгар и Левый Талгар закрыли. Очаг возгорания возник в 04:00 и находился на третьем этаже. Людей эвакуировали.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Алматы Происшествия Видео МЧС Пожар ДЧС Шымбулак
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