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    Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске

    15 Января 2023, 16:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ночью горел крупный оздоровительный комплекс «Парковый». Пожарные до сих пор контролируют обстановку на объекте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, вызов поступил минувшей ночью в 23.34 часа. Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров. Тушение производили на трех участках, задействовали 41 человека личного состава и 11 единиц техники. Локализовать пожар удалось через час, еще через полтора – ликвидировать. Огонь уничтожил помещение кочегарки, комнаты отдыха, прачечной, повреждена кровля по всей площади. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

    Днем 15-го января в социальных сетях появилась информация о том, что комплекс загорелся снова.

    «В целях недопущения остаточных возгораний на месте был оставлен механизированный дозор, который утром выявил случаи скрытого тления горючих материалов, утеплителя, в местах, где доступ был сильно ограничен массивными строительными конструкциями. Ситуация была стабилизирована в 10.59 часов. Силы службы пожаротушения продолжают осуществлять контроль обстановки», - прокомментировали в пресс-службе.


    Фото: instagram.com/skopetro

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Пожар
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